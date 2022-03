Le printemps 2022 s’annonce chaud et sec

Les températures devraient être plus élevées que la moyenne de saison au printemps, selon les prévisions de Météo France. ” Le scénario chaud est le plus probable”, avec une probabilité de 70%, ainsi que le “scénario sec” en termes de précipitations, avec une probabilité de 50%



L’organisme met, toutefois, en garde sur des “problèmes de sécheresse des sols, selon les tendances climatiques”. En effet, l’hiver “a été majoritairement doux, sec et plutôt ensoleillé selon les régions”, avec des températures “supérieures de 1,2°C en moyenne” par rapport aux normales saisonnières,

Le printemps en chiffres :

-En moyenne, sur l’Hexagone, la température normale de la saison est de 11,6 °C.

-Le printemps le plus froid depuis 1900, est celui de 1962 avec 9,4 °C seulement (soit 2,2 degrés sous la normale).

Le printemps 2011 est le plus chaud avec une température moyenne de 13,6 °C, soit 2 degrés au-dessus de la normale.

– Les trois printemps les plus chauds depuis 1900 (2011, 2020 et 2007) se sont tous produits au XXIe siècle.