Le Printemps de Pérouges annonce une nouvelle date branchée rock

Le Printemps de Pérouges vient de dévoiler sa programmation pour une nouvelle date. Occupant le château de Saint-Maurice-de Rémens du 27 juin au 02 juillet, le festival réserve le vendredi 30 juin aux rockeurs.

Après une soirée jazz, ce sont Alex Bauer et The Stranglers qui grimperont sur scène pour infuser du pop rock au festival. À partir de 20 h, c’est le son familier de la guitare d’Alex Bauer qui résonnera sur scène. Cet auteur, compositeur et interprète transportera les festivaliers dans son univers musical pendant près d’une heure et 30 minutes. Après lui, The Stranglers proposera une setlist léchée, qui piochera dans ses classiques, mais aussi dans son dernier opus, Dark Matters, sorti en 2021.

D’autres styles musicaux s’empareront également de la scène sur les autres jours du festival. Retrouvez donc Michel Polnareff, M, Bigflo et Oli, Juliette Armanet, Ibrahim Maalouf ou encore Kyle Eastwood.