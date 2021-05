Le Printemps de Pérouges décalé au mois de septembre

Changement de programme, contrairement à d’habitude le Printemps de Pérouges ne se tiendra pas au mois de juin, mais à la fin de l’été. Pour son 25e anniversaire, le festival aura lieu du 9 au 19 septembre au

Château de Chazey.



Au programme, neuf soirées dans des styles très différents : humour,

théâtre, chanson, classique, jazz, dans le magnifique cadre bucolique du parc du château, pour une édition anniversaire inédite en version assise avec un gradin de 1000 places.

« Nous sommes plongés dans les préparatifs de notre 25e édition ; confiants et sereins, nous mettons tout en œuvre pour vivre une expérience inédite avec un retour au live dans de bonnes conditions. Aussi bien pour notre public et partenaires fidèles, que pour toutes les équipes qui œuvrent dans l’ombre à la réussite de l’événement » selon Marie Rigaud, l’une des organisatrices.

Sur la scène, on retrouvera Jarry, Pomme, Chico & The Gypsies, Richard Galliano, Michel Jonasz, Fabrice Lucchini ou encore les Têtes Raides. Le prix des places est compris entre 39 et 57 euros.



La billetterie ouvre ce mardi à 10 heures.