Le Printemps de Pérouges dévoile sa programmation

La nouvelle édition du Printemps de Pérouge,s qui aura lieu en juin prochain au château de Saint-Maurice-de-Rémens dans l’Ain, se dévoile.



L’édition 2024 aura lieu du 25 au 30 juin et les trois premiers noms ont été annoncés ce lundi.



L’italien Zucchero sera présent à l’occasion de sa seule date prévue en France, ce sera le mardi 25 juin. On retrouvera également le samedi 29 juin, Slimane et Claudio Capéo.



Pour ces deux premières soirées, mise en vente ce jeudi 16 novembre à 12h00