Le prix de l’essence pourrait augmenter prochainement

Alors que la France n’achète plus de pétrole brut à la Russie suite à l’embargo européen, le président du pays qui a déclenché une guerre en Ukraine, Vladimir Poutine, a menacé de baisser la production entre 5 et 7% selon nos confrères de France Info. Une décision qui entraînerait inévitablement une hausse des prix car la France continue malgré tout d’acheter des produits raffinés à la Russie comme du diesel. De plus, la ristourne sur les carburants va disparaître la semaine prochaine et le prix du baril a lui récemment été en hausse ces derniers jours, ce qui pourrait également engendrer une hausse des prix des carburants prochainement.