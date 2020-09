Le procès des attentats de janvier 2015 s’ouvre ce mercredi

Après 3 ans d’enquête, c’est un procès hors-norme qui s’ouvre ce mercredi. Celui des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et de l’Hyper Cacher. Pendant 49 jours d’audiences, 14 personnes seront jugées pour une participation présumée à la préparation de ces attaques en fournissant une aide logistique aux frères Chérif et Saïd Kouachi ainsi qu’à Amedy Coulibaly.

11 accusés seront dans le box et 3 sont toujours en fuite, parmi eux la compagne d’Amedy Coulibaly, Hayat Boumeddiene.



Le procès devrait réunir 200 parties civiles, 144 témoins et 14 experts. A la demande du parquet national, il sera filmé. La captation d’images est exceptionnellement autorisée car cela présente “un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice”.



Pour rappel, le 7 janvier 2015 les frères Kouachi ont tué 12 personnes à Charlie Hebdo. Le lendemain, Amedy Coulibaly a tué une policière municipale à Montrouge, puis le 9 janvier, il a tué quatre hommes, lors de la prise d’otages de l’Hyper Cacher.



Le procès aura lieu devant les assises spéciales de Paris jusqu’au 10 novembre.