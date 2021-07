Le professeur lyonnais, à l’origine de la première greffe du visage, est décédé

Le pionnier des transplantations, Jean-Michel Dubernard est décédé ce week-end à 80 ans. En 1998, le Lyonnais avait réussi la première greffe mondiale d’une main. En 2005, il avait réalisé la première greffe du visage.

Le professeur, ancien député et adjoint à la mairie de Lyon est décédé samedi soir à l’âge de 80 ans à l’aéroport d’Istanbul après avoir été pris d’un malaise.

La métropole de Lyon rend hommage à un pionnier de la transplantation. “Jean-Michel Dubernard a contribué à l’attractivité de Lyon et de son écosystème de santé notamment par ses avancées dans le domaine des techniques de greffes. Il a aussi marqué la vie politique lyonnaise et nationale pendant plus de deux décennies. Cet humaniste, proche de Jacques Chirac, a travaillé pendant plus de vingt à l’assemblée nationale sur les lois relatives à la santé publique. A Lyon, il a servi la ville et le Grand Lyon pendant 25 ans auprès de Francisque Colomb, Michel Noir et Raymond Barre. »