Le programme de la Fête des Lumières dévoilé le 7 novembre

La programmation de la prochaine édition de la Fête des Lumières sera dévoilée le 7 novembre prochain au Musée d’Art Contemporain de Lyon.

Pour rappel, du 8 au 11 décembre 2022, Lyon retrouve la Fête des Lumières et s’illumine avec une programmation artistique participative et ouverte sur le monde. Pendant 4 soirées, les artistes exprimeront leur créativité sur les édifices, les places, dans les parcs et les rues de la ville.

Au fil de leur déambulation, les visiteurs – petits et grands – pourront bénéficier d’une expérience renouvelée et contempler des œuvres lumineuses poétiques, contemplatives ou insolites : place des Terreaux, place des Jacobins, place Bellecour, parc de la Tête d’Or, colline de Fourvière… et d’autres sites à découvrir !