Le programme de reprise de l’ASVEL

On en sait plus sur la reprise de l’ASVEL. Elle est programmée lundi 10 août avec des test médicaux. Les 28 et 29 août, l’équipe désormais coachée par TJ Parker et Frédéric Fauthoux disputera l’Ain Star Game de Bourg en Bresse où elle affrontera Dijon et Chalon.

Les 15 et 16 septembre, LDLC ASVEL finira sa préparation avec un tournoi organisé par l’Euroleague, à Valence, en Espagne. Le Bayern Munich, Valence et l’Olympiakos seront présents.

Le club villeurbannais lancera sa saison en Jeep Elite sur le parquet de Dijon le samedi 26 septembre.