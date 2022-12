Le programme des “Rêves de Noël”

L’opération “Rêves de Noël” se poursuit à Chalon. Au programme automates, projection d’un conte animé, décor de banquise, spectacles de feu. Vous retrouvez les différentes animations, place de Beaune, place Saint-Vincent et place de l’Hôtel de Ville.

Village de Noël place de l’Hôtel-de-Ville

Ouvert vendredi et lundi de 14 h à 20 h, samedi et dimanche de 11 h à 20 h.

Manèges : A bord du petit train, de la mini roue ou du carrousel, les enfants s’en donneront à cœur-joie !

A bord du petit train, de la mini roue ou du carrousel, les enfants s’en donneront à cœur-joie ! Tous les jours aux horaires d’ouverture du Village de Noël. Tarif : 2,50 €. Petite restauration : gourmandises salées et sucrées à retrouver tous les jours aux horaires d’ouverture du Village de Noël.

Tout public, durée 10 min. Tous les jours à 17 h 30 et 18 h 30.

Tous les jours aux horaires d’ouverture du Village de Noël.

Samedi 17 et dimanche 18 décembre de 15 h à 18 h. Sans réservation. En partenariat avec l’association des Rondes de nuit.

Samedi 17 décembre à 17h – Repli Studio 70 si pluie

Place Saint-Vincent

La place Saint-Vincent sera de nouveau le théâtre d’un spectacle de feu et de pyrotechnie – Gratuit.

Envol – Compagnie Entre terre et ciel

Ce spectacle de feu, créé autour de la symbolique de l’arbre, de la graine jusqu’à l’envol, nous invite à célébrer la beauté de la Vie, en nous reliant à notre origine commune, à l’autre, à l’ensemble et au tout.

Nous sommes des jardiniers humains et semons des graines de lumière, de paix et de joie qui éclairent jusque dans la noirceur de nos nuits et laissent présager au voyageur une lueur positive pour notre planète bleue et notre humanité.

Vendredi 16 décembre à 19 h – Durée 45 mn.

Théâtre Grain de Sel

Assistez à de nombreux spectacles pour les enfants au théâtre Grain de Sel. Tous les spectacles sont gratuits et sans réservation, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes une demi-heure avant le début du spectacle.

Théâtre Grain de Sel – Grande Rue

« Ella et Stick » Deux enfants, Ella et Stick, vivent dans la même famille, mais sans être frère et sœur. La famille d’Ella est famille d’accueil. La petite fille est très contente de partager sa vie et ses parents avec Stick, mais tout n’est pas aussi simple pour Stick. Lundi 19 décembre à 15 h et 17 h 30

Spectacle de marionnettes avec ombres et chant par la compagnie La mouette rêveuse Durée 45 min – Enfants à partir de 3 ans

Place de Beaune

Roller Dance du Grand Chalon : Le Grand Chalon installe une piste de roller quad place de Beaune. À l’aise sur les roulettes ou novice en patin, venez vous amuser entre amis ou en famille et profiter des temps forts proposés par l’association chalonnaise En roue libre (patins fournis). .

Vendredi de 16 h 15 à 20 h, samedi de 10 h à 22 h, dimanche et lundi de 10 h à 20 h.

Chaque dimanche, de 10h à 12h, la piste sera réservée aux familles avec enfants de moins de 12 ans.

Tarifs : Adulte : 5 € ; enfant de moins de 12 ans accompagné d’un adulte : 4 € ; groupe (10 personnes min.) : 4 € par personne.