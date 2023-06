Le projet de fusion Oullins/Pierre Bénite fait toujours débat

Le projet de fusion entre Oullins et Pierre-Bénite annoncé fin février s’inscrit toujours au cœur des conflits.

Les partis et élus de gauche ont organisé une consultation de la population sur dix jours. Un peu plus de 1200 habitants de Pierre-Bénite ont été consultés et la majorité a voté pour le « Non ». Celle-ci a été organisée dans le but d’obtenir un référendum local.



En réaction à cette consultation, le maire de Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, doute de la véracité de ces résultats.

Le maire compte bien rester sur ses positions, il annonce une nouvelle concertation dans les colonne du Progrès.