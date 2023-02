Le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables adopté par le Parlement

Ce mardi 7 février, le Parlement a adopté le projet de lii d’accélération des énergies renouvelables de manière définitive. Le projet était porté par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Le dernier vote avait lieu au Sénat et l’a emporté grâce à une écrasante majorité de 300 voix pour et seulement 13 voix contre. L’objectif majeur du texte est que la France rattrape son retard sur les énergies renouvelables avec notamment le développement de parcs éoliens en mer et du solaire.