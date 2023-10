Le projet de RER métropolitains sur les rails

Les projets de RER métropolitains financés par l’État seront dévoilés “dans les six mois”. Le Sénat a, en effet, adopté cette semaine la proposition de loi permettant le déploiement de ces “services express régionaux métropolitains” (Serm) dans plus d’une dizaine de villes.



Lyon, Saint-Etienne et Grenoble sont notamment sur les rangs pour obtenir des aides. Pour le moment, un financement provisoire de 767 millions d’euros est promis aux régions.



Emmanuel Macron avait annoncé en septembre sa volonté de lancer “13 projets”.