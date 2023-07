Le projet du tram express de l’Ouest lyonnais prend forme

Le Sytral a dévoilé son projet de tram express de l’Ouest lyonnais (TEOL).



Il concerne les communes lyonnaises de Tassin-la-Demi-Lune, la Mulatière, de Sainte-Foy-lès-Lyon et de Francheville. Un tracé qui reste encore a être validé ce jeudi lors du vote qui se tiendra pendant le conseil d’administration avant l’enquête publique prévu pour 2025.



Si celui-ci est voté, les travaux débuteront en 2026 dans le but qu’il voit le jour en 2031.

Le projet représente 800 millions d’euros, et permettra de relier Tassin-Alaï à Confluences en une quinzaine de minutes maximum.

À l’Ouest, deux options sont envisagées, la première reliera Ménival à Alaï par Joliot-Curie, et la seconde passera par Libération et par l’Avenue Charles de Gaulle.

Enfin, à Confluence, le doute est encore présent ne sachant pas si l’arrivée du tram se fera par la rue Montrochet ou par le cours Suchet.

Bruno Bernard affirme qu’il s’agit du « plus gros projet du Sytral depuis le métro D » puisqu’il aurait la capacité d’accueillir entre 40 000 et 60 000 voyageurs par jour.