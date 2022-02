Le quartier Châteaucreux continue sa transformation et modernise Saint-Étienne

Depuis désormais 8 ans, en 2014, le quartier de Châteaucreux à Saint-Etienne à entamer sa transformation avec de nombreuses démolitions et des nouvelles constructions modernes. Déjà avec l’îlot Poste-Weiss qui recouvre 31 000 m2 et accueille aujourd’hui des logements, des bureaux et 2 hôtels. Mais la métamorphose de la ville continue dans le quartier avec la construction d’une tour à énergie positive construite rue Cugnot, la 3e de ce type construite en France, qui est prévue pour 2023. Nommée tour TESE (Tour Élithis de Saint-Etienne), cette dernière sera recouverte de 1400 m2 de panneaux photovoltaïques et pourra produire plus d’énergie que ce qu’elle n’en consommera. Au total 4000 m2 seront disponibles à l’intérieur et 56 logements devraient y voir le jour. Il y aura également 500 m2 de bureaux et 257 m2 de locaux commerciaux.

Enfin l’hôtel de la gare va lui aussi être rénové et intégré dans un nouvel ensemble immobilier. Seule sa façade historique devrait être conservée. Là encore livraison prévue pour 2023.