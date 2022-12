Le quartier des Brosses retenu pour devenir un ” Territoire zéro chômeur de longue durée”

Le projet contre le chômage de longue durée pour le quartier des Brosses vient d’être habilité par le ministre du Travail, du plein emploi et de l’insertion pour intégrer l’expérimentation nationale « Territoires zéro chômeur de longue durée ». Une entreprise à but d’emploi sera créée au printemps 2023 avec l’objectif, d’ici à 5 ans, de trouver un emploi durable à plus de 300 personnes du quartier.



Le principe est de créer, dans chaque territoire sélectionné, une entreprise pour proposer un emploi en CDI et à temps choisi à tous les chômeurs de longue durée. Le recrutement est exhaustif et non-sélectif : tous les candidats volontaires sont embauchés.

Le projet pour le quartier des Brosses

Le taux de chômage dans le quartier des Brosses, classé en Politique de la ville, atteint 7,1% pour 4 480 habitants. Environ 500 personnes sont privées d’emploi depuis plus d’1 an. Le projet mis en place dans le cadre de l’expérimentation vise ainsi à trouver un emploi durable à plus de 300 personnes en 5 ans.

A l’instar d’Emerjean dans le quartier Saint-Jean, une Entreprise à but d’emploi (EBE), baptisée par les habitants du quartier BROSS’UP, sera créée au printemps 2023.

L’entreprise créée a pour objectif de développer dans les 5 ans à venir et de manière échelonnée :

– un tiers-lieu solidaire eu sein de la résidence Saint-André avec un espace « conciergerie » et « multiservices »

– une laverie solidaire

– une conciergerie d’entreprise

– un atelier de retouche et de confection couture

– un atelier de réparation vélo

– des services aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite

– un atelier de réparation et de recyclage de mobilier.

Ces activités seront développées au sein de la résidence Saint-André pour le Tiers-lieu solidaire et dans un local de production, rue de la Poudrette.