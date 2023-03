Le rappeur marseillais Jul est l’artiste le plus écouté en France

Le célèbre rappeur de Marseille Jul est en 2022, pour la deuxième année consécutive, l’artiste musical le plus écouté en France selon le bilan publié par le Syndicat national de l’édition phonographique. Deux autres rappeurs du sud de la France font partie du top 20 : Naps et SCH. Celui que l’on surnomme le “J” est suivi par Ninho, Orelsan, PNL et Lomepal parmi les artistes les plus écoutés en France sur cette année civile. Un classement très tourné vers la musique urbaine et le rap.