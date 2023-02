Le récapitulatif des informations concernant l’accident de la route impliquant Pierre Palmade

La collision s’est produite sur une route départementale près de Melun (Seine-et-Marne), vendredi, en début de soirée. Trois véhicules se sont percutés et quatre personnes ont été blessées : l’humoriste Pierre Palmade, 54 ans, un homme de 40 ans, une jeune femme enceinte et enfant de 6 ans.



Pierre Palmade était au volant d’un des véhicules. Sa voiture se serait déportée sur la gauche sans raison apparente et aurait percuté une autre voiture de face dans un choc violent. Un homme de 40 ans conduisait ce deuxième véhicule, avec comme passagers, une jeune femme enceinte de 7 mois et un enfant de 6 ans. Selon la préfecture de Seine-et-Marne, une troisième voiture serait venue “percuter le véhicule de la famille par l’arrière”.



Dans un premier temps, l’humoriste a été admis dans un état grave à l’hôpital. Mais selon la famille, “ses jours ne seraient désormais plus en danger”. L’enfant de 6 ans a été transporté à l’hôpital Necker, à Paris, souffrant de multiples contusions et d’une plaie à la tête. Son pronostic vital était engagé vendredi soir. Même chose pour la femme enceinte qui a depuis perdu l’enfant qu’elle portait. Le conducteur de 40 ans a été transporté à l’hôpital. Quant à l’homme de 86 ans, qui se trouvait dans le troisième véhicule, il a été légèrement blessé.



Les premiers tests d’alcoolémie et de toxicologie ont révélé que Pierre Palmade avait consommé de la cocaïne. Une enquête a donc été ouverte pour “homicide et blessures involontaires (…) par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants”. A noter que ce dimanche, une perquisition a également eu lieu au domicile de Pierre Palmade à Cély-en-Bière (Seine-et-Marne).