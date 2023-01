Le recensement débute ce jeudi

Le recensement débute aujourd’hui dans la région. Près de 400 000 logements seront concernées. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, la collecte d’information se déroulera jusqu’au 25 février, dans celles de moins de 10 000 habitants elle prendra fin le 18 février. Au total, près de 1600 agents seront mobilisés à travers toute la région durant cette période.



Pour rappel, le recensement représente la plus grosse enquête pour l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et il se déroule sur des cycles de cinq ans. Ainsi pour les communes de moins de 1 000 habitants, il a lieu de manière exhaustive tous les cinq ans et pour celles de plus de 1 000 habitants, il a lieu tous les ans sur un échantillon de 8 % des logements.



Pour rappel, selon les derniers chiffres de l’INSEE, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en compte, elle, 5 098 666.