Le recensement débute ce jeudi

Le recensement débute aujourd’hui dans la région. 894 communes de la région seront concernées. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, la collecte d’information se déroulera jusqu’au 25 février, dans celles de moins de 10 000 habitants elle prendra fin le 18 février. Au total, près de 3 200 agents seront mobilisés à travers toute la région durant cette période.



Pour rappel, le recensement représente la plus grosse enquête pour l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et il se déroule sur des cycles de cinq ans. Ainsi pour les communes de moins de 1 000 habitants, il a lieu de manière exhaustive tous les cinq ans et pour celles de plus de 1 000 habitants, il a lieu tous les ans sur un échantillon de 8 % des logements.



Pour rappel, selon les derniers chiffres de l’INSEE, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte 8 079 000 habitants. Entre 2014 et 2020, la Région a gagné 43 000 habitants, soit l’équivalent de la population d’une ville comme Bourg-en-Bresse.