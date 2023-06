Le record de la plus longue chenille du monde battu par la ville de Rouen

Encore un record battu, et cette fois, c’est celui de la plus longue chenille du monde avec plus de 3 900 participants. Celle-ci s’est déroulée ce lundi soir à Rouen, et a même fait venir des huissiers pour comptabiliser le nombre de personnes présentes afin que le record soit homologué.



La Normandie a alors battu la Bretagne qui détenait depuis juin 2022 le record de la plus grande chenille comptant plus de 1338 participants. Un chenilliste professionnel était aussi présent ce soir-là pour animer l’évènement.

Reste à voir si les Normands garderont longtemps ou non le record de la plus grande chenille du monde.