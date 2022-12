Le remplacement d’enseignants de plus en plus difficile

La CGT Educ’Action déplore les absences non remplacées, et “la situation s’aggrave encore dans l’académie de Dijon”



En Côte d’Or c’est par exemple 100 classes, en maternelle comme en élémentaire, qui n’ont pu bénéficier d’un remplaçant le 1 décembre. En Saône-et-Loire des établissements sont privés de personnels de santé et de service social depuis la rentrée de septembre.

La CGT Éduc’action de l’Académie de Dijon revendique moins d’élèves par classe et l’octroi de moyens financiers et humains, ainsi qu’un plan d’urgence pour l’Éducation pour améliorer les conditions de travail des personnels et d’étude des élèves.