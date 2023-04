Le réseau de chauffage urbain se développe à Vénissieux

Une nouvelle chaufferie biomasse vient d’être mise en service du côté de Vénissieux.



Elle va fournir le chauffage pour des bâtiments publics et des logements à Vénissieux et Saint-Fons. Elle va permettre d’alimenter en eau chaude les 6 kilomètres d’extension du réseau.



Les habitants du futur éco-quartier Carnot-Parmentier à Saint-Fons bénéficieront de ce mode de chauffage. Le quartier Aulagne de Vénissieux et le futur collège République à Vénissieux seront eux aussi raccordés au réseau de chauffage urbain.

Une chaufferie utilise des énergies renouvelables comme du bois ou des énergies de récupération issues de la combustion des déchets pour chauffer de l’eau. L’eau chaude est transportée dans un réseau de canalisations souterraines pour assurer le chauffage des bâtiments et logements raccordés. Ce mode de production est aussi moins coûteux que le chauffage produit dans des chaufferies à gaz.