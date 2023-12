La réseau de transport en commun STAS va être gratuit durant deux week-end en décembre. Ainsi il sera possible de se déplacer à Saint-Etienne et les alentours sur le réseau STAS gratuitement les 9, 10, 16 et 17 décembre prochains. L’occasion de finaliser ses préparatifs pour les fêtes de fin d’année en toute sérénité.