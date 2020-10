Le restaurant Paul Bocuse organise une vente éphémère de tartes aux pralines

À partir de ce week-end, le célèbre restaurant lyonnais lance “Les Ephémères”, un concept qui permettra aux clients de commander en ligne une des créations de la Maison Bocuse et de l’emporter chez soi, une fois par mois, le week-end.



L’opération débute du samedi 24 au dimanche 25 octobre, avec un dessert typiquement lyonnais. Préparées par le chef pâtissier Benoit Charvet, environ 500 tartes aux pralines seront disponibles à 12 euros pièce. Chaque mois, une création exclusive d’un des chefs du restaurant Paul Bocuse sera préparée et vendue en quantité limitée à l’Abbaye de Collonges.



Vous pouvez déjà commander les premières créations via “Click & Collect” ou par téléphone au 04 72 42 90 90. Rendez-vous ici.