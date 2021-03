Le restauration des statues des frères Coustou débutera en juin

Initialement situées sur la place Bellecour, au pied de la statue équestre de Louis XIV, les deux statues des frères Coustou ont été secourues par le musée des Beaux-arts de Lyon.



Dans le cadre de la 4e Convention patrimoine 2019-2024, l’Etat et la Ville de Lyon ont souhaité associer leurs moyens financiers et leurs compétences afin de restaurer ces sculptures.



Classées au titre de monument historique, ces œuvres de 1721 ont été les dernières de cette époque à être exposées en extérieur en France.

Malheureusement, aucun dispositif n’a pu les protéger des dégradations extérieures.



Ces statues ont été exposées aux intempéries, à la pollution, aux graffitis, etc. C’est pourquoi ces œuvres ont été déplacées afin de les protéger et de les restaurer au musée des Beaux-arts.



La restauration qui débutera pendant le mois de juin sera exceptionnellement ouverte au public. Elle aura lieu dans une structure aménagée dans le cloître du musée. Cette restauration consistera à dépoussiérer les statues, éliminer les graffitis ainsi que les autocollants et une protection de leur surface.



À la fin de ce rafraichissement, les statues seront visibles par tous et de manière permanente ! En effet, elles seront exposées au pied de l’escalier d’honneur de l’abbaye des Dames de Saint-Pierre.

Cette opération de sauvetage sera l’occasion au musée des Beaux-arts de compléter son fonds de sculpture.

Les restauratrices des statues des frères Coustou