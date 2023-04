Le retour de Céline Dion : des nouvelles chansons très attendues

Après plusieurs années d’absence, c’est ce mercredi 12 avril avec un message sur les réseaux sociaux, que la célèbre chanteuse canadienne annonce son retour. En effet Céline Dion, annonce la sortie de nouvelles chansons via un post Insta.

C’est donc ce jeudi 13 avril, que la chanteuse a sorti à 14h une nouvelle chanson. Ce nouveau morceau très attendu, est tiré du film « Love me again » dans lequel la star joue son propre rôle et est productrice exécutive.

La chanteuse canadienne avait dû annuler ses concerts en 2023 suite à un problème de santé. Elle est atteinte par le syndrome de la personne raide, qui se caractérise par une raideur progressive des muscles.

Une annonce qui a dû surprendre ses fans mais qui a fait plus d’un heureux.