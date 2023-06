Le retour de Christine and the Queens : un nouvel album avec la participation de Madonna

Vendredi 9 juin, sort le nouvel album de Christine and the Queens nommé « Paranoia, angels, true love ».

Ce nouveau projet marque le retour de l’artiste, dorénavant genré au masculin. Le surnom Redcar qu’il s’était donné en 2022 n’est désormais plus d’actualité.



Aperçu au festival de Coachella en avril dernier et au festival Art Rock en mai, Christine and the Queens se prépare pour sa tournée mondiale. Elle passera par l’Europe, le Royaume-Uni ou encore l’Amérique du Nord.

A savoir que la célèbre artiste Américaine Madonna pose sa voix sur deux musiques de ce nouvel album, des titres qui susciteront notre curiosité.