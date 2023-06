Le retour des Beatles, 50 ans après ?

Le retour des Beatles, vous y croyez ? Nous non plus, pourtant plus de 50 ans après, les quatre garçons reviennent avec un nouveau single cette année.

Une chanson inédite des Beatles a été enregistrée avec l’intelligence artificielle pour recréer la voix de John Lennon. Ce mardi, durant une interview diffusée par la BBC, Paul McCartney a expliqué que la voix de Lennon a été tiré d’une ancienne cassette et séparé de l’accompagnement musical original pour en faire une nouvelle musique.

Selon Patricia Alessandrini, compositrice et enseignante à Stanford, la multiplication des morceaux générés par l’IA montre que la technologie se développe de manière exponentielle. Cependant, elle affirme à l’AFP qu’« il n’y a vraiment aucun risque que cela remplace la riche histoire de l’art et de la culture créée par des humains ». L’utilisation de l’IA se fait de plus en plus fréquente, et fait notamment débat sur les questions des droit d’auteurs.