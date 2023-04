Le retour du festival Nouveaux Rêves à Saint Etienne

Du 6 au 9 juin, le festival Nouveaux Rêves revient à Saint-Etienne ! Ce festival est dédié aux courts-métrages francophones et il est non compétitif. Il s’agit de la deuxième édition, et pour cette nouvelle année le thème est « Corps en lutte ».

Plus de trois cents films ont été envoyés aux organisateurs dont onze ont été choisis comme coups de cœur. Les films seront visionnés du 6 au 9 juin au Méliès Saint-François. En plus des films, d’autres ateliers comme la danse ou les costumes seront présents.

Le festival organisé par Lucie Pagès et Guillaume Collet est porté cette année par l’association « Les chiens Fantômes ». Elle a pour but de soutenir le festival et par la suite d’organiser des événements cinématographiques dans la ville.