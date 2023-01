Le Rhône en alerte orange neige et verglas

On devrait avoir de nouvelles chutes de neiges ce mercredi dans le Rhône. Le plan de viabilité hivernale est de nouveau activé dans les agglomérations lyonnaise et caladoise.



Des chutes de neige de 2 à 6 cm sont prévues sur le nord et l’ouest de la Métropole de Lyon, à partir de 4 heures du matin environ. Elles sont d’abord faibles puis s’intensifient vers 7h du matin. Des chutes de neige de 1cm environ pourraient survenir sur les plaines de l’est lyonnais, le centre-ville et le sud de la Métropole

La Saône-et-Loire, la Creuse, l’Allier, le Puy de Dôme et la Loire passent également en vigilance orange.

Des neiges à très basse altitude sont observées de l’Orléanais à la Franche-Comté. En deuxième partie de la nuit prochaine, un nouvel épisode neigeux va débuter sur le Limousin et de décaler vers l’Auvergne et le Lyonnais. “D’autres chutes de neige jusqu’en plaine pourront concerner l’Auvergne puis Rhône-Alpes. La tenu au sol sera assez inégale.” selon Météo France.