Météo France vient de placer le Rhône et l’Ain en alerte orange pluie-inondation, en raison d’une perturbation qui va rester plus ou moins stationnaire pour les heures à venir, avec un risque de précipitations modérées à fortes, tout particulièrement du sud du département du Rhône à l’ouest du Jura.

On attend sur ce secteur de 60 à 80 mm de précipitations, localement un peu plus, en quelques heures. Ces cumuls correspondent à ce qui tombe habituellement en moins d’un mois pour juillet.

A noter que dans une moindre mesure, les départements limitrophes seront également concernés par ces cumuls conséquents, en particulier la Loire et l’Isère.

En revanche, le nord du département du Rhône et le nord-ouest de l’Ain (secteurs de Villefranche/Saône et de Maçon) restent en marge des cumuls les plus forts.