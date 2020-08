Le Rhône maintenu en vigilance orange canicule

Après les fortes chaleurs de ce vendredi, Météo France maintient pour ce samedi sa vigilance orange canicule pour plusieurs départements, dont le Rhône, jusqu’à dimanche matin (6h).

“L’Ardèche, la Drôme, le Rhône, l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie gardent des températures très élevées, généralement comprises entre 36 et 38°C au plus chaud de l’après-midi. C’est au sud de la moyenne vallée du Rhône qu’il fera le plus chaud avec 38-40°C. Cette chaleur extrême pourrait être atténuée par endroits au passage d’orages en fin d’après-midi mais l’atmosphère lourde qui les entoure/les précède pourrait également accentuer la sensation de chaleur. La nuit prochaine, les températures minimales seront encore élevées, souvent supérieures à 20°C”, précise Météo France.

Le département du Rhône est également concerné par la vigilance jaune aux orages. L’épisode orageux est prévu pour 17h, avec un risque de grêle ainsi que des rafales de vent pouvant aller jusqu’à 75 km/h. Une baisse des températures d’environ 10°C est attendue pour ce dimanche.