Le Rhône sur le podium des départements comptant le plus de lieux de deals

Second dans ce “palmarès” juste après la Seine-Saint-Denis (276), le Rhône compterait pas moins de 255 lieux de vente de drogue, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur qui paraissent tous les mois.



En tout, ce sont plus de 3 952 points de deals qui ont été recensés partout en France, DOM-TOM y compris. La Guadeloupe est d’ailleurs le département avec la plus forte densité de ces points de vente, 34 points de deals pour 100 000 habitants en moyenne.



Gérald Darmanin compte bien faire diminuer ces chiffres autant que possible. Accusé par certains de rempiler sur une “politique du chiffre”, le ministre de l’Intérieur ne faiblit pas quant à sa position de faire de la lutte contre le trafic de stupéfiants “sa priorité”.



Il a d’ailleurs annoncé qu’une plateforme pour signaler les points de deals par les citoyens devrait bientôt être mise en ligne.