Le Run in Lyon 2020 finalement annulé

Le Run in Lyon avait été reporté, il est finalement annulé. Amaury Sport Organisation a annoncé la décision hier d’annuler le Run in Lyon 2020, prévu début octobre.

Une décision logique puisque les rassemblements de plus de 5000 personnes restent interdits d’ici l’automne prochain. Or, la course lyonnaise avait attiré près de 30 000 participants l’an dernier.

En l’annonçant hier, Amaury Sport Organisation s’épargne le remboursement des inscriptions en annulant les différentes courses à l’avance.

Pour les fadas de course à pied, un espoir quant à la tenue du Lyon Urban Trail et de la SaintéLyon reste permis, les courses étant organisées après le Run in Lyon.