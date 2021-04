Le Safari de Peaugres rejoint la Coalition Mondiale “Unis pour la biodiversité”

La coalition mondiale “Unis pour la biodiversité” appelle tous les zoos, jardins botaniques, centres de recherche et universités, parc nationaux, aquariums et musées, à unir leurs forces, partout dans le monde afin de faire valoir les droits de la nature.

Aux côtés de 27 autres institutions françaises, le Safari de Peaugres prend la décision de rejoindre la Coalition Mondiale “Unis pour la biodiversité”. Ce dernier appelle tous ses partenaires à rejoindre celle-ci pour le bien-être de la nature.

Un parc animalier engagé dans le vert

Le Safari de Peaugres, en Ardèche, est le plus grand parc animalier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec ses 80 hectares de nature sans herbicides. Le parc a inauguré en 2015 “L’allée pour la biodiversité”. Celle-ci regroupe des panneaux permettant de réduire l’empreinte écologique en montrant aux visiteurs les bonnes habitudes à adopter.

Mais le Safari ne s’arrête pas là. Il a ouvert l’espace Gitaki (une aire de 5 000 m²) dévouée à la biodiversité de la région pour initier les familles à la faune et la flore locales. Le parc animalier a également conçu des ateliers pédagogiques visant à former les jeunes à la préservation de l’environnement.

Dans ce cadre-là, le Safari de Peaugres est un bon exemple puisqu’il participe à 46 programmes européens consacrés aux espèces menacées de l’EAZA (Association Européenne des Zoos et Aquariums). Le parc animalier a choisi de se spécialiser dans la reproduction des espèces en voies d’extinction (guépard, rhinocéros blanc etc.) et de maintenir certains espaces en friche dans les lieux non accessibles au public afin de permettre aux espèces de se développer loin l’agitation.

Un parc animalier en constante innovation

En parallèle de son implication dans des associations de protection des animaux, le Safari de Peaugres innove. Dans une logique respectueuse et durable, il économise l’eau grâce à la mise en place en 2010 d’une station d’épuration naturelle et la récupération d’eau de pluie pour les bassins. Désormais, les eaux usées sont même traitées par phyto-épuration et l’aire de jeu aquatique du parc recycle l’eau en permanence.

Le Safari est le premier parc en France à s’être équipé de panneaux photovoltaïques afin de produire une énergie verte et éviter plus d’un millier de tonnes de rejet de CO2 chaque année.

Enfin, le projet du parc de cabanes dans les arbres prévu pour Août prochain, permettant aux visiteurs de dormir au sein de la nature, respecte les normes écoresponsables alliant développement durable et santé des arbres. Les bois proviennent uniquement de forêts locales et les matériaux d’isolation sont en fibre naturelle. Tout ceci contribue à limiter l’empreinte carbone du parc animalier.