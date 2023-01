Le salon de l’Étudiant a lieu ce week-end à Lyon

Coup d’envoi du salon de l’étudiant ce vendredi à Lyon. Un rendez-vous incontournable pour s’informer. 250 exposants sont sur place pour ce 35e Salon de l’Étudiant. L’entrée est gratuite mais il faut s’inscrire en ligne.



Durant trois jours, les jeunes ont l’occasion de rencontrer des organismes de formation et conseillers en orientation pour avancer sur la construction de leur projet.



Le salon a lieu les 6, 7 et 8 janvier de 9 à 17 heures, à Eurexpo. Entrée sur invitation gratuite ici. Pour y accéder les TCL renforcent leur offre sur la ligne T5 ( Grange Blanche – Eurexpo) et la ligne N100 (Vaulx-en-Velin La Soie Eurexpo) sera mise en place.