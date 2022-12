Ce vendredi 2 et ce samedi 3 décembre, le salon du Trail Running est à Lyon à la Halle Tony Garnier en marge de la course Sainté-Lyon qui se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche. Ils sont au total plus d’une centaine d’exposants sont sur le salon avec des animations programmées sur les deux jours. L’entrée est de plus totalement gratuite.