Le SCBVG commence bien son année

L’année est lancée pour les Couramiauds ! Victorieux de Denain 99-85, les joueurs d’Alain Thinet ont su se remettre sur de bons rails pour commencer l’année de la plus belle des manières.

Avec un cinq de départ composé de Théo Magrit, Jonathan Hoyaux, Guillaume Boucard, Ife Ajayi et Mathieu Boyer, les joueurs du banc ont aussi été de la partie. À l’image de Mathieu Guichard qui a marqué les esprits dès son entrée en jeu et a permis au Saint-Chamond Basket Vallée du Gier de mener 24 à 13 dans le premier quart-temps.

Toujours bon en attaque, le SCBVG défend aussi très bien et permet de laisser un écart entre les deux équipes. 49 à 32 à la mi-temps en faveur des Couramiauds.

Dans le troisième quart-temps, Jonathan Hoyaux est très agile à 3 points et ne laisse aucun répit aux Dragons de Denain. 77 à 55 à la fin du troisième quart-temps.

Le quatrième quart-temps est sans surprise une réussite pour Alain Thinet et ses hommes. Même s’ils se sont fait peur en fin de quart-temps voyant les Dragons remontaient à quelques points. Mais la victoire est présente et c’est l’essentiel.

Attention à ne pas se reposer sur cette victoire car le mois de janvier est rempli pour le SCBVG. Pas moins de 5 matchs sont au programme et le prochain sera contre Chalon-Reims, ce vendredi à 20h30, à l’Arena.