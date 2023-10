Le Secours populaire de Bourgoin-Jallieu cherche des bénévoles

Le Secours populaire de Bourgoin-Jallieu a lancé un appel au bénévolat en raison d’un manque de personnel face à la demande croissante d’aide. Le volume des collectes serait de plus en plus faible dans le même temps. Depuis ce lundi, l’opération paquet cadeau a été lancé pour récolter des fonds. Ainsi les bénévoles du Secours populaire seront au King Jouet de l’Isle d’Abeau et au Joué Club de Domarin et feront des paquets cadeaux en échange de la participation souhaitée par le client.