Le Sénat lance une consultation en ligne pour les zones à faibles émissions

Le Sénat a lancé sur son site une consultation en ligne sur les zones à faibles émissions (ZFE). Dans ces zones, les véhicules les plus polluants sont progressivement interdits. Les ZFE peuvent être étendues d’ici 2025 dans 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants.

Le site est ouvert jusqu’au 14 mai. Le but est d’analyser les difficultés rencontrées par les habitants et professionnels. En effet, beaucoup ont du mal avec cette nouvelle loi dû aux coûts de remplacement des véhicules.



Pour rappel, des ZFE sont déjà lancées dans 11 agglomérations : Lyon, Paris, Grenoble, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Rouen, Reims et Saint-Etienne