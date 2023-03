Le Sidaction revient pour la 30e édition

En France, 174 000 personnes vivent avec le VIH et plus de 24 000 personnes ignorent qu’ils sont atteints de la maladie. A l’occasion du Sidaction, des opérations de sensibilisations sont menées et un appel aux dons est lancé afin de récolter de l’argent pour lutter contre la maladie.



Ce samedi soir, le Sidaction est de retour pour la 30e édition et cette année, musique, paillettes et boules à facettes sont au rendez-vous. Les artistes se réuniront pour célébrer les 50 ans du disco et c’est l’animatrice Julia Vignali qui présentera l’émission. Elle sera accompagnée par le chanteur Vincent Niclo ainsi que Jean-Paul Gautier, ambassadeur du Sidaction et Line Renaud, co-fondatrice de l’association.

Les artistes comme M Pokora, Élodie Frégé, Jenifer, Bilal Hassani, Véronic Dicaire ainsi que d’autres seront présents pour encourager les auditeurs à faire des dons pour la lutte contre le sida en France. L’interprétation des musiques les plus connues en passant par Patrick Hernandez à Abba, la soirée promet d’être rythmé.