Le SIRHA 2021 reporté au mois de septembre

Face à la persistance de l’épidémie et le développement des variants, les organisateurs ont fait preuve de prudence. Initialement prévu en janvier 2021, le SIRHA Lyon avait été reporté dans un premier temps en juin. Cependant, trop d’incertitudes planent pour les organisateurs et préfèrent décaler le rendez-vous à la rentrée prochaine.

La pandémie continue à faire rage. Cela contraint donc les organisateurs de programmer de nouvelles dates pour le Bocuse d’Or et le Sirha. Cela se passera donc à l’Eurexpo du 23 ou 27 septembre 2021.

Cette 20e édition sera plus que jamais centrale dans le dispositif de relance, confirmant son rôle d’accompagnateur et de précurseur d’un secteur en perpétuelle adaptation.



Désormais intégré à l’écosystème des marques et du digital Sirha Food, Sirha Lyon proposera un nouveau service digital : Sirha Connect.



Cette application puissante permettra de rapprocher les exposants des visiteurs professionnels du Sirha Lyon, de les connecter en amont, pendant et après le salon, en proposant des prises de rendez-vous, une messagerie instantanée ou encore en permettant des business meetings digitaux.



Un nouveau service de stands packagés locaux et respectueux de l’environnement va également faciliter aux exposants la création et la construction de leur espace.