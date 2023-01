Le Sirha fait son retour à Eurexpo

Le Sirha rouvre ses portes à Lyon, à Eurexpo. Le salon de la restauration et de l’alimentation est de retour du 19 au 23 janvier, plus 210 000 professionnels, dont 26 000 chefs cuisiniers, de 132 pays différents seront présents.



Cette année, le Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation fête ses 40 ans et pour l’occasion, un nouveau secteur est mis en place. Un secteur de technologie a été créé afin de mettre en lumière 75 exposants.

Le Bocuse d’Or, imaginé par Paul Bocuse en 1987, est devenu le plus grand concours mondial de cuisine.

Cette année la grande finale oppose 24 pays. “Le Bocuse d’Or 2023 s’annonce riche en nouveautés et plus que jamais en phase avec les tendances sociétales de la cuisine. Le prestigieux concours se renouvelle toujours plus pour renforcer son rôle de laboratoire d’excellence et d’inspiration pour la restauration de demain”, annonce le porte parole. À noter que le Bocuse d’Or 2021 avait été remporté par le Lyonnais Davy Tissot. Cette année, la France est représentée par Naïs Pirollet.