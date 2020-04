Le soleil estival pourrait affaiblir le coronavirus

Avec l’arrivée de l’été dans l’hémisphère nord le coronavirus pourrait s’affaiblir. C’est en tout cas le résultat d’une étude menée par le “National Biodefense Analysis and Countermeasures Center” aux Etats-Unis. Le virus pourrait s’affaiblir dans une atmosphère chaude et humide comme lorsqu’il est exposé aux rayons UV.

« Nous avons identifié quelques-uns des maillons faibles dans la chaîne de transmission du virus. Nous avons identifié que la chaleur et l’humidité étaient des éléments faibles de cette chaîne. Nous avons identifié que la lumière du soleil, les rayons UV étaient une faiblesse dans cette chaîne » affirme Bill Bryan ( Haut responsable du département de la Sécurité intérieure et expert en science et technologie)

Pour appuyer ses dires il a présenté quelques chiffres clés de l’étude

Le temps nécessaire pour réduire de moitié la puissance du virus est de 18 heures, à une température comprise entre 21° et 24° et 20% d’humidité. Cependant si on augmente l’humidité à 80% la demie-vie du virus est de 6 heures et de seulement 2 minutes si les rayons du soleil sont ajoutés à l’équation.

Selon Bill Bryan la période estivale pourrait créer « un environnement dans lequel la transmission peut être réduite », il pourrait selon lui s’agir d’un virus saisonnier.

Pour rappel cette étude ne change pas les mesures sanitaires mises en place car le virus fait encore de nombreuses victimes partout dans le monde.