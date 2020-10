Le squat de la Croix-Rousse est en cours d’évacuation

Ce n’était qu’une question de temps. Le squat de la Croix-Rousse est en train d’être évacué ce mardi matin. L’ancien collège Maurice Scève est occupé par plus de 200 personnes depuis septembre 2018, principalement de jeunes migrants, parmi lesquels des dizaines de mineurs étrangers isolés.



Au début du mois d’octobre, une opération de contrôle et de recensement avait été menée par les forces de l’ordre. Selon le Collège sans frontières Maurice Scève cette évacuation “entre dans un processus global de négociations avec la Métropole, et des relogements sont prévus”.



Toutefois le collectif, a annoncé mettre en place “un comité de veille pour vérifier le nombre de logements effectifs.” mais aussi “pour s’assurer d’une évacuation sans débordements”.