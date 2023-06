Le stade Geoffroy-Guichard théâtre d’un exercice de simulation NRBC

Ce mercredi 14 juin à 13h, le stade Geoffroy-Guichard accueillera un exercice de simulation NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique) qui sert à tester les procédures opérationnelles et l’efficacité des services de prise en charge et protection des populations en cas d’accident industriel.

Cet exercice, ordonné par la préfecture de la Loire, mobilisera des effectifs importants de sécurité et secours, notamment la gendarmerie nationale, la police nationale, les sapeurs-pompiers, et le SAMU. Pour l’occasion, le dispositif FR-ALERT sera activé ; il s’agit d’un dispositif qui permet aux autorités d’envoyer des SMS à chaque personne présente dans la zone à risque.

La rue Pierre et Paul Guichard neutralisée

Afin de se rapprocher au maximum des conditions du réel, cet exercice aura une incidence sur les conditions de circulation aux abords du stade. Ainsi, la rue Pierre et Paul Guichard sera neutralisée. Des déviations seront mises en place et il reste conseillé d’éviter le secteur aux horaires de la simulation.