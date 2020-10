Le stationnement restera payant à Lyon pendant le confinement

Le stationnement va provisoirement rester payant pendant le confinement. Le maire de Lyon, Grégory Doucet l’a précisé cet après-midi à l’occasion d’une visio-conférence. “Considérant que le confinement n’est pas aussi total que celui du printemps et que beaucoup de gens vont continuer à se déplacer en voiture, le stationnement peut rester sur les mêmes modalités que d’habitude. Le stationnement de la Ville est très largement payant et on a décidé de le maintenir.”



Pour rappel, il avait pourtant été rendu gratuit lors du précédent confinement.