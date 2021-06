Le stationnement sauvage des trottinettes interdit sur la Presqu’île à partir de lundi

Souvent contestées, les trottinettes électriques en libre-service ne pourront plus être garées sur la Presqu’île de Lyon dès lundi.



Le “stationnement sauvage” des trottinettes électriques est désormais interdit par la Ville de Lyon. À partir de ce lundi, les 4 000 trottinettes opérées par Dott et Tier Mobility devront désormais être garées sur les 80 emplacements mis en place sur la Presqu’île.



Valentin Lungenstrass, adjoint au maire délégué aux mobilités, a souhaité répondre aux attentes des autorités locales : “un meilleur partage de l’espace public est essentiel pour limiter les accidents et les conflits entre les usagers, tout en laissant le choix du mode de déplacement”.