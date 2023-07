Le sud est s’embrase, les Bouches-du-Rhône sont en alerte

Si la canicule rime avec chaleurs extrêmes, elle rime malheureusement trop souvent avec feux de forêt. Dans le sud est de la France, la situation est critique, notamment depuis ce mardi, où plus d’une dizaine hectares ont brûlé dans les Alpes-Maritimes, entre les communes de Cagnes-sur-Mer et Villeneuve-Loubet. Couplées à de fortes rafales de vent, les 30 véhicules d’intervention et 80 pompiers ont eu du mal à lutter contre les flammes.

Aujourd’hui encore et plus que jamais, le sud est entier est en vigilance maximale et menace de s’embraser à tout moment.

Les Bouches-du-Rhône placées en vigilance orange

Dans les Bouches-du-Rhône, de nombreux départs de feu ont été controlés in extremis ce mardi, l’un deux était d’ailleurs situé autour de la commune de Velaux, qui avait été classée rouge par MétéoFrance.

Un énième feu de végétation a ravagé 17 hectares d’une commune située près de Arles, plus de 300 soldats du feu se sont alors battus contre les flammes, réussissant à étouffer le brasier en début de soirée.

Ce mercredi, la météo des forêts place encore le département des Bouches-du-Rhône vigilance orange, celle-ci n’est pas prévue d’être levée avant vendredi prochain.